Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор — Металлург: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

«Трактор» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 19 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится матч между местным «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». Игра на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет вторая игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. В первой игре сильнее был «Металлург». «Трактор» с 35 очками после 36 встреч занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» располагается на первой строчке в таблице Востока, имея в активе 55 очков после 35 игр.

Материалы по теме
Кому в КХЛ больше всего не везёт? Важная статистика первой части сезона
Кому в КХЛ больше всего не везёт? Важная статистика первой части сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android