«Трактор» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 19 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится матч между местным «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». Игра на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Металлург Мг Магнитогорск

Это будет вторая игра команд из шести запланированных в текущем сезоне. В первой игре сильнее был «Металлург». «Трактор» с 35 очками после 36 встреч занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» располагается на первой строчке в таблице Востока, имея в активе 55 очков после 35 игр.