Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Барыса» Морелли прокомментировал, как клуб провёл первую половину сезона

Форвард «Барыса» Морелли прокомментировал, как клуб провёл первую половину сезона
Комментарии

Нападающий «Барыса» Мэйсон Морелли оценил первую половину сезона для казахстанского клуба. «Барыс» занимает восьмое место в таблице Востока.

— Как оцените итоги первой половины сезона для «Барыса»?
— Мы пытаемся выстроить системную игру. Не всегда это получалось, мы бы хотели набрать побольше очков в таблице, однако каждый день мы работаем над улучшением стиля и знаем, что хорошая игра и взаимная поддержка принесут нам успех во второй части сезона.

— Чем занимались в паузе? Были в Дубае, может быть?
— Нет-нет, просто уезжал в Алма-Ату на пару дней, — сказал Морелли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэйсоном Морелли читайте на «Чемпионате»:
«Астана — это krasiva». Интервью с легионером «Барыса»
Эксклюзив
«Астана — это krasiva». Интервью с легионером «Барыса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android