Форвард «Барыса» Морелли прокомментировал, как клуб провёл первую половину сезона

Нападающий «Барыса» Мэйсон Морелли оценил первую половину сезона для казахстанского клуба. «Барыс» занимает восьмое место в таблице Востока.

— Как оцените итоги первой половины сезона для «Барыса»?

— Мы пытаемся выстроить системную игру. Не всегда это получалось, мы бы хотели набрать побольше очков в таблице, однако каждый день мы работаем над улучшением стиля и знаем, что хорошая игра и взаимная поддержка принесут нам успех во второй части сезона.

— Чем занимались в паузе? Были в Дубае, может быть?

— Нет-нет, просто уезжал в Алма-Ату на пару дней, — сказал Морелли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.