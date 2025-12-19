Скидки
Все новости
Главная Хоккей Новости

Легионер «Барыса»: Кравец много от нас требует, его олдскульность нам нравится

Нападающий «Барыса» Мэйсон Морелли рассказал о работе с главным тренером казахстанского клуба Михаилом Кравцом.

— Как вам работается с Михаилом Кравцом? Он много играл в Америке, знает английский.
— Здорово, что он знает английский. Это очень сильно помогает нам, зарубежным игрокам, однако местные хоккеисты тоже понимают язык и периодически что-то для нас переводят. Парни помогают лучше понимать нам, как они живут, и это очень важно для нас — ведь по-русски мы не говорим.

— У Кравца есть репутация олдскульного тренера. Это ощущается?
— Да, есть такое, но нам это нравится. Он много от нас требует, каждую игру мы должны проводить ответственно, биться за себя и друг за друга, — сказал Морелли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мэйсоном Морелли читайте на «Чемпионате»:
«Астана — это krasiva». Интервью с легионером «Барыса»
Эксклюзив
Новости. Хоккей
