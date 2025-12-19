Иностранный защитник «Динамо» отреагировал на изменения в тренерском штабе команды

Защитник «Динамо» Фредрик Классон отреагировал на изменения в тренерском штабе московской команды. Штаб пополнил специалист Равиль Якубов.

— Равиль Якубов вошёл в тренерский штаб «Динамо». Этот специалист был тренером ЦСКА, когда вы там играли. Каково было работать под его руководством?

— Это очень хороший человек с большим опытом тренерской работы. Рад его видеть. Мы выиграли Кубок Гагарина, когда он был с нами на скамейке. Так что позитивные воспоминания. Но я защитник, а Якубов тренер нападающих, на скамейке же вы проводите не так много времени вместе, — сказал Классон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.