Форвард «Барыса» Морелли рассказал о яркой драке с защитником «Сибири»

Нападающий «Барыса» Мэйсон Морелли рассказал о яркой драке на первой секунде с защитником «Сибири» Александром Лукиным в очном матче команд.

— Расскажите о вашей зрелищной драке с Александром Лукиным из «Сибири».

— Я просто хотел зарядить парней энергией с самого начала матча, чтобы игра началась правильно. Конечно, мы обсудили с ним это заранее, нельзя же просто накинуться на соперника без предупреждения, — сказал Морелли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

