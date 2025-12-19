Форвард «Барыса» Морелли рассказал о яркой драке с защитником «Сибири»
Нападающий «Барыса» Мэйсон Морелли рассказал о яркой драке на первой секунде с защитником «Сибири» Александром Лукиным в очном матче команд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 4
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Данияр (Савицкий, Кайыржан) – 10:59 (5x5) 2:0 Томпсон (Кайыржан, Уолш) – 15:01 (5x5) 2:1 Ткачёв (Уилсон) – 28:14 (5x5) 2:2 Кара (Чехович, Неколенко) – 33:48 (5x4) 2:3 Уилсон (Ткачёв, Аланов) – 34:27 (5x5) 3:3 Уолш (Веккионе, Симонов) – 43:21 (5x5) 3:4 Уилсон – 65:00
— Расскажите о вашей зрелищной драке с Александром Лукиным из «Сибири».
— Я просто хотел зарядить парней энергией с самого начала матча, чтобы игра началась правильно. Конечно, мы обсудили с ним это заранее, нельзя же просто накинуться на соперника без предупреждения, — сказал Морелли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Полную версию эксклюзивного интервью с Мэйсоном Морелли читайте на «Чемпионате»:
