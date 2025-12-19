Скидки
«Такого не было за 17 лет существования КХЛ». Алексей Морозов — о средней посещаемости

Президент КХЛ Алексей Морозов отметил увеличение средней посещаемости матчей лиги за последнее время.

«Порадовал прирост посещаемости матчей КХЛ. В нынешнем сезоне на момент декабрьской паузы в регулярном чемпионате зафиксировано, что в среднем на матч ходит 8000 зрителей — такого ещё не было за 17 лет существования лиги. Ещё одним пунктом отмечу открытие новой арены в Екатеринбурге вместимостью в 12,5 тысячи человек, на которой с марта «Автомобилист» проводит домашние матчи. Для лиги значимо появление ещё одного современного стадиона, после того как в последние годы открылись арены в Омске и Новосибирске», — приводят слова Морозова «Известия».

