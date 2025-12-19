Арбитр нецензурно выругался в матче «Локомотив» — ЦСКА на всю арену ярославского клуба

Арбитр нецензурно выругался в прямом эфире на всю арену во время матча «Локомотива» — ЦСКА.
В середине второго периода судьи зафиксировали проброс у «Локомотива». После этого арбитры признали ошибку и вынесли вбрасывание в среднюю зону. Во время вбрасывания на арене прозвучали слова арбитра, это попало в трансляцию.
«Он не знает, чё сказать: ***, ***. Деда трясёт, *****», – сказал судья в невыключенный микрофон.
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 2:1.