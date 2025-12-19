Голкипер СКА Иванов: смотришь НХЛ — многие вратари вообще не умеют садиться на шпагат

Вратарь СКА Сергей Иванов рассказал о важности использования шпагата для голкиперов во время матчей.

«Раньше все играли на шпагатах, тогда это было обязательным. Сейчас смотришь НХЛ — многие вратари вообще не умеют садиться на шпагат, но играют и выигрывают кубки. Поэтому это не самое важное. Важно быть гибким, важно быть эластичным, чтобы травм было меньше. А шпагат — у каждого своя игра», — приводит слова Иванова «Советский спорт».

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА встретится со «Спартаком» в гостях 20 декабря. Армейский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.