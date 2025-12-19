Форвард СКА Хайруллин: Ларионов не до конца выздоровел, но он уже с нами

Нападающий СКА Марат Хайруллин оценил победу над «Ак Барсом» и высказался об отсутствии главного тренера армейского клуба Игоря Ларионова на скамейке по состоянию здоровья.

— Неплохо играли в первом периоде. Я бы сказал, мы второй период проиграли, они хорошо смены накладывали, и концовка была за ними. Хорошие атаки у нас были, неплохие броски. Самое главное — удачно реализовали большинство, это было залогом нашей победы.

— Расскажите, как поймали момент в большинстве?

— Шайба отскочила, я немножко паузу выждал, удачно накрыл клюшкой и бросил.

— Большое количество удалений и остановок было во втором периоде. Насколько сильно это сбивало и выматывало?

— Конечно, сбивало. Мы минут 10–15 сидели, замёрзли уже. Когда в тонусе играешь, это намного лучше. Ничего страшного, бывают и такие игры. Нужно преодолевать. Самое главное — это победа. Спасибо болельщикам, что пришли, полные трибуны — это очень приятно.

— Какая установка была на третий период?

— Немножко смены улучшили, не стали переигрывать. В обороне в средней зоне больше строгости добавили, и это нам помогло.

— Игорь Ларионов как‑то контактирует с командой?

— Контактирует, конечно. Он уже вчера был на тренировке, сегодня тоже, просто ещё не до конца выздоровел, но, в принципе, он уже с нами, — приводит слова Хайруллина «Матч ТВ».