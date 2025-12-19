Скидки
Форвард СКА Хайруллин: Ларионов не до конца выздоровел, но он уже с нами

Форвард СКА Хайруллин: Ларионов не до конца выздоровел, но он уже с нами
Комментарии

Нападающий СКА Марат Хайруллин оценил победу над «Ак Барсом» и высказался об отсутствии главного тренера армейского клуба Игоря Ларионова на скамейке по состоянию здоровья.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Хмелевски (Лямкин, Терехов) – 15:50 (5x5)     1:1 Хайруллин (Зыков, Голдобин) – 23:39 (5x4)     2:1 Поляков – 44:11 (5x5)     3:1 Плотников (Савиков, Хайруллин) – 52:27 (5x4)     3:2 Миллер (Лямкин, Семёнов) – 57:45 (5x4)    

— Неплохо играли в первом периоде. Я бы сказал, мы второй период проиграли, они хорошо смены накладывали, и концовка была за ними. Хорошие атаки у нас были, неплохие броски. Самое главное — удачно реализовали большинство, это было залогом нашей победы.

— Расскажите, как поймали момент в большинстве?
— Шайба отскочила, я немножко паузу выждал, удачно накрыл клюшкой и бросил.

— Большое количество удалений и остановок было во втором периоде. Насколько сильно это сбивало и выматывало?
— Конечно, сбивало. Мы минут 10–15 сидели, замёрзли уже. Когда в тонусе играешь, это намного лучше. Ничего страшного, бывают и такие игры. Нужно преодолевать. Самое главное — это победа. Спасибо болельщикам, что пришли, полные трибуны — это очень приятно.

— Какая установка была на третий период?
— Немножко смены улучшили, не стали переигрывать. В обороне в средней зоне больше строгости добавили, и это нам помогло.

Игорь Ларионов как‑то контактирует с командой?
— Контактирует, конечно. Он уже вчера был на тренировке, сегодня тоже, просто ещё не до конца выздоровел, но, в принципе, он уже с нами, — приводит слова Хайруллина «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Хоккей
