«Самая быстрая и системная команда КХЛ». Двукратный олимпийский чемпион — о «Металлурге»

Двукратный олимпийский чемпион в роли защитника и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук оценил игру магнитогорского «Металлурга» в текущем сезоне.

«Когда я смотрю на нынешний «Металлург», сразу провожу параллели с NCAA – стремительно развивающейся университетской лигой США, на базе которой американцы в мировом хоккее уже практически обогнали канадцев.

NCAA – это высочайшие командные скорости и системная игра, построенная на нескольких стандартных раскатах и быстром передвижении шайбы от защитников. Безусловно, всё это помножено на высокое индивидуальное мастерство, есть и моменты импровизации. Плюс в тренеры туда идут бывшие игроки НХЛ с огромным опытом, следующий шаг для которых — тренерство как раз в НХЛ.

С этой точки зрения «Металлург» — скажем так, самая быстрая и системная команда КХЛ, что позволяет ей уверенно лидировать в чемпионате. Обратите внимание, отрыв «Металлурга» уже существенный – минимум три-четыре победы, при двухочковой системе его будет трудно ликвидировать», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.