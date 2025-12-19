Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Самая быстрая и системная команда КХЛ». Двукратный олимпийский чемпион — о «Металлурге»

«Самая быстрая и системная команда КХЛ». Двукратный олимпийский чемпион — о «Металлурге»
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион в роли защитника и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук оценил игру магнитогорского «Металлурга» в текущем сезоне.

«Когда я смотрю на нынешний «Металлург», сразу провожу параллели с NCAA – стремительно развивающейся университетской лигой США, на базе которой американцы в мировом хоккее уже практически обогнали канадцев.

NCAA – это высочайшие командные скорости и системная игра, построенная на нескольких стандартных раскатах и быстром передвижении шайбы от защитников. Безусловно, всё это помножено на высокое индивидуальное мастерство, есть и моменты импровизации. Плюс в тренеры туда идут бывшие игроки НХЛ с огромным опытом, следующий шаг для которых — тренерство как раз в НХЛ.

С этой точки зрения «Металлург» — скажем так, самая быстрая и системная команда КХЛ, что позволяет ей уверенно лидировать в чемпионате. Обратите внимание, отрыв «Металлурга» уже существенный – минимум три-четыре победы, при двухочковой системе его будет трудно ликвидировать», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

Материалы по теме
«Такие игроки должны приезжать в команду готовыми». Щитов — о Евгении Кузнецове
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android