Экс-форвард клубов КХЛ Йонас Энлунд перешёл в польский клуб

Бывший нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги Йонас Энлунд перешёл в польский клуб «Заглембе». Об этом сообщает пресс-служба команды. Контракт заключён до конца текущего сезона.

38-летний форвард играл в КХЛ за такие клубы, как «Сибирь», «Локомотив», СКА, ЦСКА, «Куньлунь», «Трактор», «Нефтехимик». Всего в лиге Энлунд провёл 546 матчей, в которых забросил 120 шайб и отдал 169 результативных передач с показателем полезности «+51».

Последние три сезона финский нападающий провёл в «Лахти Пеликанс», где в 98 встречах Йонас забил 13 голов и отдал 23 результативные передачи с показателем полезности «+2».