«Чё ты лаешь-то?» Главный судья — Александру Радулову на вбрасывании

Главный арбитр встречи между «Локомотивом» и минским «Динамо» обратился к форварду ярославского клуба Александру Радулову, который высказывал претензии на вбрасывании.

«Ну он разберётся, чё ты лаешь-то?» — сказал арбитр Радулову. Главными судьями на этом матче работали Виктор Бирин и Сергей Морозов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и минским «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 Б.

«Локомотив» с 52 очками после 38 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.