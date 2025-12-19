Скидки
Хоккей Новости

«Чё ты лаешь-то?» Главный судья — Александру Радулову на вбрасывании

Комментарии

Главный арбитр встречи между «Локомотивом» и минским «Динамо» обратился к форварду ярославского клуба Александру Радулову, который высказывал претензии на вбрасывании.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Шалунов (Каюмов, Ульев) – 15:15 (5x5)     1:1 Полтапов (Абрамов, Соркин) – 26:32 (5x5)     2:1 Каюмов – 65:00    

«Ну он разберётся, чё ты лаешь-то?» — сказал арбитр Радулову. Главными судьями на этом матче работали Виктор Бирин и Сергей Морозов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и минским «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 Б.

«Локомотив» с 52 очками после 38 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
Новости. Хоккей
