Нападающий Владимир Бутузов подписал пробный контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Бутузов начал сезон в «Сибири». В текущем сезоне 31-летний нападающий сыграл 25 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. В общей сложности на счету нападающего 649 матчей в КХЛ, в которых он набрал 245 (113+132) очков. В сезоне-2014/2015 Бутузов стал бронзовым призёром КХЛ в составе новосибирской команды.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 36 матчей, в которых набрал 33 очка. Уфимский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Востока.