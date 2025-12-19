Форвард «Далласа» Рантанен вышел на пятое место в НХЛ по очкам среди финнов

Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен в матче с «Сан-Хосе Шаркс» записал на свой счёт две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Рантанен за свою карьеру в НХЛ сыграл 686 матчей, в которых набрал 751 (308+443) очко. Среди финнов Рантанен вышел на пятое место по очкам в лиге, обойдя Олли Йокинена. Рекорд принадлежит Теэму Селянне, на счету которого 1457 очков в 1451 игре.

19 декабря на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Даллас Старз». Победу со счётом 5:3 одержали гости.