Форвард «Далласа» Рантанен вышел на пятое место в НХЛ по очкам среди финнов
Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен в матче с «Сан-Хосе Шаркс» записал на свой счёт две результативные передачи.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Рантанен за свою карьеру в НХЛ сыграл 686 матчей, в которых набрал 751 (308+443) очко. Среди финнов Рантанен вышел на пятое место по очкам в лиге, обойдя Олли Йокинена. Рекорд принадлежит Теэму Селянне, на счету которого 1457 очков в 1451 игре.
19 декабря на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Даллас Старз». Победу со счётом 5:3 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Рантанен, Линделль) – 12:25 0:2 Джонстон (Хейсканен, Линделль) – 17:38 1:2 Мухамадуллин (Делландреа) – 21:43 1:3 Джонстон (Рантанен, Хинц) – 28:40 (pp) 2:3 Граф (Селебрини) – 36:44 2:4 Грицковян – 39:17 3:4 Граф (Чернышов, Селебрини) – 44:32 3:5 Бенн – 58:42
