Бландизи: скучаем по Ларионову. Он как каменная стена, защищающая скамейку СКА

Бландизи: скучаем по Ларионову. Он как каменная стена, защищающая скамейку СКА
Комментарии

Нападающий СКА Джозеф Бландизи высказался об отсутствии главного тренера армейского клуба Игоря Ларионова на скамейке по состоянию здоровья.

– Следующие два вопроса про Игоря Ларионова. Заметно ли его отсутствие на скамейке?
– Тренеры делают хорошую работу, подменяя его, но мы скучаем по нему. Как вы видели, в игре с «Ак Барсом» мы получили слишком много штрафов, и это, очевидно, не лучший способ начинать игру. Хотя тренеры работают как надо, отсутствие Игоря сказывается. Он как каменная стена, защищающая нашу скамейку. Его присутствие определённо помогает нам победить. Мы ждём его возвращения!

– Вы узнавали информацию о Ларионове? Когда он вернётся?
– Мы отправляем ему сообщения, и он время от времени выходит на связь по телефону. Но он держится подальше от парней прямо сейчас, потому что не хочет, чтобы кто-то заболел. И, как я уже сказал, мы пытаемся сделать всё возможное, чтобы побеждать без него. Мы отлично работаем с нашими тренерами, но мы хотим, чтобы он вернулся. Очевидно, нет конкретной даты его возвращения. Но я предполагаю, что это будет скоро, потому что он крепкий здоровый человек, — цитирует Бландизи «Спорт день за днём».

