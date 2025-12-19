Президент КХЛ Алексей Морозов назвал два негативных момента для лиги в 2025 году

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о негативных моментах для лиги в уходящем 2025 году.

— Из негативных моментов что бы назвали?

— Расторжения контрактов между игроками и клубами. Эта история не раз уже обсуждалась и внутри лиги, и публично в общении со СМИ, которые данную тему часто поднимают. КХЛ не закрывает на это глаза, но расторжения контрактов в последние годы проводились в соответствии с регламентом. В том числе произошедший летом 2025 года резонансный случай с пятилетним контрактом между омским «Авангардом» и Владимиром Ткачёвым, который был расторгнут через год после подписания. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы долгосрочные соглашения, если они подписываются, действовали до конца. Однако это не всегда происходит. По разным причинам: меняются руководители клубов, приходят новые главные тренеры со своим видением хоккея, в которое не вписывается игрок. Сейчас лига прорабатывает изменения в регламенте, чтобы урегулировать ситуацию с расторжениями контрактов. Опрашиваем клубы на этот счёт, разослали им соответствующие предложения, ждём их ответа. Надеюсь, придём в конечном итоге к разумному решению.

— Исчезновение «Витязя» из КХЛ — сопоставимая по масштабу история?

— Это можно назвать вторым негативным моментом года. Потеря «Витязя» для нас была большим разочарованием. Особенно с учётом того, что произошла она в момент, когда уже был согласован календарь сезона и утверждён состав участников, — приводят слова Морозова «Известия».