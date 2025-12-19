Голкипер Иванов — о конкуренции в СКА: где-то приходится убирать своё эго

Вратарь СКА Сергей Иванов высказался о своём игровом времени и распределении матчей между тремя голкиперами команды.

«Где-то приходится убирать своё эго и понимать, что это на благо команды. Мы все понимаем: нас трое, мы играем меньше, но каждый матч, в котором ты выходишь, максимально важен. У нас здоровая конкуренция», — приводит слова Иванова «Советский спорт».

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА встретится со «Спартаком» в гостях 20 декабря. Армейский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее Иванов рассказал о важности использования шпагата для голкиперов во время матчей.