Черкас — о Корешкове в «Тракторе»: он уже давно созрел и готов к роли главного тренера

Черкас — о Корешкове в «Тракторе»: он уже давно созрел и готов к роли главного тренера
Бывший тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал назначение Евгения Корешкова на пост главного тренера челябинского «Трактора».

«Корешков уже давно созрел, начал свою сольную карьеру главного тренера. Он очень много работал помощником и в СКА, и в молодёжной сборной России. Человек прошёл все ступени тренерства и готов к роли главного тренера. Плюс он сам долгое время играл на Урале в Магнитогорске, поэтому решение «Трактора» его назначить хорошее», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Срок соглашения «Трактора» с Корешковым рассчитан до конца сезона-2025/2026.

На данный момент челябинский клуб находится на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 35 очками после 36 матчей.

