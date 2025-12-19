Скидки
Игрок «Барыса» Галимов признался, что не стал подкалывать брата после победы над «Динамо»

Комментарии

Нападающий «Барыса» Эмиль Галимов заявил, что не подкалывал своего брата форварда московского «Динамо» Анселя Галимова после победы над бело-голубыми (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Барыс
Астана
1:0 Комтуа (Пыленков, Гусев) – 27:58 (5x4)     1:1 Шайхмедденов (Кайыржан, Савицкий) – 30:29 (5x5)     1:2 Симонов (Логвин) – 40:48 (5x5)     1:3 Маккошен (Морелли, Веккионе) – 42:22 (5x5)     1:4 Кайыржан (Омирбеков, Савицкий) – 52:54 (5x4)     2:4 Гусев (Пыленков) – 55:23 (5x4)    

«Для него это первая игра со мной в составе «Динамо». Это же спорт. Сегодня мы, завтра они, поэтому не подкалывал его после победы. Жизнь [за такое] быстро наказывает, как показала практика. Поэтому нет никаких подколов», — приводит слова Эмиля Галимова Legalbet.

Напомним, Ансель Галимов подписал полноценный контракт с «Динамо» 18 декабря.

Бело-голубые занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 48 очков в 36 матчах. «Барыс» с 34 очками идёт восьмым в таблице Восточной конференции после 37 игр.

