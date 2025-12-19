Скидки
Вратарь СКА Иванов — о «Коламбусе»: придётся пробиваться через фарм-клуб, я этого не боюсь

Вратарь СКА Сергей Иванов рассказал о своём общении с представителями «Коламбус Блю Джекетс». Напомним, «жакеты» выбрали хоккеиста под общим 138-м номером в пятом раунде драфта НХЛ-2022.

– Представители «Коламбуса» как часто выходят на связь?
– Мы связываемся с тренером вратарей «Коламбуса». Он иногда пишет, поздравляет, просто спрашивает, как дела. Он смотрит мои игры. А так на связи примерно раз в месяц. Или по каким-то событиям.

– Учитывая, что у вас заканчивается контракт со СКА, со стороны «Коламбуса» интерес к вам усилился? Не спрашивают, что вы решили?
– Пока нет. Думаю, будет, но пока нет.

– В СКА уже выходили с предложением о продлении?
– Пока нет. Ещё рано. В конце зимы, в феврале обычно начинаются разговоры.

– Вы хотите принимать решение после сезона или вам важно определиться раньше?
– Пока не знаю. Идёт сезон. Такая ситуация, что расслабляться вообще нельзя.

– Вы готовы пробиваться через АХЛ. Или хотелось бы приехать и сразу зайти в НХЛ?
– Понимаю, если сейчас приеду, придётся через АХЛ проходить, доказывать, чтобы попасть в НХЛ. Шестёркин приезжал вроде бы готовым, но всё равно пробивался через фарм-клуб. Я этого не боюсь. Если так будет – так будет. Если по-другому – тоже хорошо. Но пока не знаю, что будет в следующем году. В этом году надо разобраться, – приводит слова Иванова «Советский спорт».

