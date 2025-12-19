Скидки
Защитник «Магнитки» Егоров: ВХЛ — самая интересная лига сейчас в России

Защитник «Магнитки» Алексей Егоров назвал Всероссийскую хоккейную лигу самой интересной российской лигой на данный момент.

– Могу сказать, что ВХЛ – самая интересная лига из всех, что сейчас есть в России.

– Вы серьёзно так думаете?
– Да. Потому что представьте, уже какой год подряд повторяется одна и та же закономерность: чемпион не выходит на следующий год в плей-офф, а победитель регулярного чемпионата вылетает в первом раунде от 16-й команды. За этим интересно наблюдать, потому что непонятно, какая команда будет выше, а какая – ниже, – приводит слова Егорова официальный сайт ВХЛ.

На данный момент «Магнитка» занимает девятое место в сводной таблице Всероссийской хоккейной лиги с 44 очками после 34 матчей.

Комментарии
