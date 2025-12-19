Хьюз сыграл больше 32 минут в матче с «Коламбусом» — его рекордное игровое время в НХЛ
Защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз провёл на льду 32.02 (1.14 – в большинстве, 0.03 – в меньшинстве) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (5:2). Как сообщает пресс-служба «Уайлд», это рекордное игровое время для Хьюза в карьере в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Веренски (Койл, Силлинджер) – 15:20 1:1 Хартман (Капризов, Фэйбер) – 33:30 1:2 Тарасенко (Тренин, Юров) – 36:15 2:2 Веренски – 37:39 2:3 Эрикссон Эк (Тренин, Болди) – 51:50 2:4 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 58:08 2:5 Болди (Капризов) – 58:46
Отметим, это также лучший результат для всех хоккеистов лиги без учёта овертайма в этом сезоне. Хоккеист в этой встрече не отметился результативными действиями и нанёс всего один бросок по воротам.
После перехода Куинна «Миннесота» выиграла три из трёх матчей с общим счетом 16:4. На данный момент «Уайлд» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции с 47 очками после 35 игр.
