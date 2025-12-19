Хьюз сыграл больше 32 минут в матче с «Коламбусом» — его рекордное игровое время в НХЛ

Защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз провёл на льду 32.02 (1.14 – в большинстве, 0.03 – в меньшинстве) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (5:2). Как сообщает пресс-служба «Уайлд», это рекордное игровое время для Хьюза в карьере в НХЛ.

Отметим, это также лучший результат для всех хоккеистов лиги без учёта овертайма в этом сезоне. Хоккеист в этой встрече не отметился результативными действиями и нанёс всего один бросок по воротам.

После перехода Куинна «Миннесота» выиграла три из трёх матчей с общим счетом 16:4. На данный момент «Уайлд» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции с 47 очками после 35 игр.