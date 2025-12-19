В КХЛ отреагировали на инцидент с арбитром, который нецензурно выругался в адрес Хартли

В Континентальной хоккейной лиге прокомментировали инцидент во время матча «Локомотив» — ЦСКА (2:1 Б), когда арбитр встречи нецензурно выругался в прямом эфире на всю арену.
«Во время матча «Локомотив» — ЦСКА арбитр эмоционально высказался о главном тренере ХК «Локомотив» Бобе Хартли. Данная ситуация была оперативно рассмотрена лигой. КХЛ провела дополнительную работу по урегулированию инцидента: арбитр лично пообщался с тренером и принёс извинения», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе КХЛ.
В середине второго периода судьи зафиксировали проброс у «Локомотива». После этого арбитры признали ошибку и вынесли вбрасывание в среднюю зону. Во время вбрасывания на арене прозвучали слова арбитра, это попало в трансляцию. «Он не знает, чё сказать: ***, ***. Деда трясёт, *****», – сказал судья в невыключенный микрофон.
- 19 декабря 2025
-
17:41
-
17:36
-
17:24
-
17:14
-
16:56
-
16:34
-
16:12
-
15:46
-
15:27
-
15:13
-
14:50
-
14:38
-
14:31
-
14:13
-
14:00
-
13:42
-
13:28
-
13:12
-
12:50
-
12:41
-
12:30
-
12:25
-
12:13
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:33
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:31