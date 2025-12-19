Скидки
Главная Хоккей Новости

В КХЛ отреагировали на инцидент с арбитром, который нецензурно выругался в адрес Хартли

Комментарии

В Континентальной хоккейной лиге прокомментировали инцидент во время матча «Локомотив» — ЦСКА (2:1 Б), когда арбитр встречи нецензурно выругался в прямом эфире на всю арену.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Шалунов (Каюмов, Ульев) – 15:15 (5x5)     1:1 Полтапов (Абрамов, Соркин) – 26:32 (5x5)     2:1 Каюмов – 65:00    

«Во время матча «Локомотив» — ЦСКА арбитр эмоционально высказался о главном тренере ХК «Локомотив» Бобе Хартли. Данная ситуация была оперативно рассмотрена лигой. КХЛ провела дополнительную работу по урегулированию инцидента: арбитр лично пообщался с тренером и принёс извинения», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе КХЛ.

В середине второго периода судьи зафиксировали проброс у «Локомотива». После этого арбитры признали ошибку и вынесли вбрасывание в среднюю зону. Во время вбрасывания на арене прозвучали слова арбитра, это попало в трансляцию. «Он не знает, чё сказать: ***, ***. Деда трясёт, *****», – сказал судья в невыключенный микрофон.

Комментарии
