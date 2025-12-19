Скидки
Сибирь – Адмирал, результат матча 19 декабря 2025 года, счет 2:3, КХЛ 2025/2026

«Адмирал» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Сибирь»
Комментарии

Сегодня, 19 декабря, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Адмирал
Владивосток
1:0 Косолапов (Кошелев, Неколенко) – 03:15 (5x5)     1:1 Гутик (Тертышный, Ручкин) – 08:53 (5x5)     1:2 Завгородний (Коледов, Солянников) – 13:19 (5x5)     1:3 Старков (Шэн, Солянников) – 23:56 (5x4)     2:3 Орлов (Уилсон) – 51:13 (5x5)    

На четвёртой минуте нападающий «Сибири» Антон Косолапов забил первый гол. На девятой минуте форвард «Адмирала» Даниил Гутик сравнял счёт. На 14-й минуте нападающий Дмитрий Завгородний вывел дальневосточную команду вперёд. На 24-й минуте форвард Степан Старков забросил третью шайбу в ворота новосибирцев. На 52-й минуте защитник Михаил Орлов сократил отставание хозяев, установив окончательный счёт — 3:2.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 36 матчей, в которых набрала 28 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 30 очками после 34 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
