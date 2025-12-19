«Адмирал» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Сибирь»

Сегодня, 19 декабря, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали гости со счётом 3:2.

На четвёртой минуте нападающий «Сибири» Антон Косолапов забил первый гол. На девятой минуте форвард «Адмирала» Даниил Гутик сравнял счёт. На 14-й минуте нападающий Дмитрий Завгородний вывел дальневосточную команду вперёд. На 24-й минуте форвард Степан Старков забросил третью шайбу в ворота новосибирцев. На 52-й минуте защитник Михаил Орлов сократил отставание хозяев, установив окончательный счёт — 3:2.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 36 матчей, в которых набрала 28 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 30 очками после 34 встреч располагается на 10-й строчке Востока.