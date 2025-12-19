Скидки
Президент КХЛ Морозов оценил количество тренерских отставок в этом сезоне


Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал количество тренерских отставок в нынешнем сезоне. По ходу этого сезона тренеры сменились в «Сочи», «Ладе», московском «Динамо», «Тракторе», «Амуре», «Адмирале» и «Сибири».

– В этом сезоне не слишком ли большая текучка тренерских кадров в клубах КХЛ?
– Примерно на прежнем уровне.

– Кажется, что в этом сезоне количество увольнений главных тренеров и их помощников всё равно аномальное по сравнению с предыдущими годами…
– Потому что сейчас конкуренция в КХЛ стала больше. Почти нет очевидных лидеров и аутсайдеров, как раньше. По крайней мере, их стало гораздо меньше. Соответственно, больше стало клубов, которые проигрывают чаще, чем раньше. Больше стало серий поражений у отдельных команд, на которые руководители реагируют сменой тренера, – приводят слова Морозова «Известия».

