«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Кириллом Капустиным по соглашению сторон

«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Кириллом Капустиным по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Мы благодарим Кирилла за проделанную работу и желаем только успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении команды в телеграм-канале.

Форвард присоединился к команде по ходу сезона-2024/2025. Всего за «Нефтехимик» Капустин провёл 48 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.

В КХЛ на счету 32-летнего нападающего 618 игр и 173 (79+94) очка. Кирилл также выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Амур», «Лада», «Сочи», «Северсталь» и «Трактор».

