Тренер МХК «Спартак» Барков будет помогать Жамнову в основной команде в ближайших матчах

Главный тренер МХК «Спартак» Александр Барков будет помогать Алексею Жамнову в тренерском штабе основной команды в предстоящих матчах в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба молодёжного клуба в телеграм-канале.

Красно-белые ближайшие три игры проведут в городе на Неве – сначала команда встретится со СКА (20 декабря), после чего дважды сыграет с «Шанхайскими Драконами» (22-го и 24 декабря).

Также сообщается, что исполняющим обязанности главного тренера молодёжки «Спартака» на ближайшие матчи назначен Михаил Сарматин.

На данный момент красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 40 очками после 36 игр.

