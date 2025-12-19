Стало известно, почему тренер молодёжки «Спартака» отправился на выезд с основной командой

Как стало известно корреспонденту «Чемпионата», главный тренер молодёжки «Спартака» Александр Барков отправился на выезд с основной командой в качестве временной помощи тренерскому штабу.

Специалист проведёт с основой следующие три матча, которые будут сыграны в Санкт-Петербурге, в качестве помощника главного тренера красно-белых Алексея Жамнова. Барков-старший рассматривается только как ассистент Алексея Юрьевича, речи об увольнении Жамнова не идёт. Решение о том, останется ли Александр Эдгардович в тренерском штабе взрослой команды или вернётся к работе с молодёжкой, будет принято позже.

«Спартак» проведёт три следующих матча в Санкт-Петербурге. 20 декабря москвичи сыграют со СКА, а затем проведут две встречи с «Шанхайскими Драконами». Они пройдут 22 и 24 декабря.