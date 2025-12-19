Шафигуллин из «Нефтехимика» и Чеккони из «Авангарда» дисквалифицированы на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Нефтехимик» — «Авангард» (0:3), по итогам которого дисквалифицировал на один матч нападающего «Нефтехимика» Булата Шафигуллина и защитника «Авангарда» Джозефа Чеккони. Также хоккеисты были оштрафованы.
«На основании представленных материалов принято решение:
— оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Нефтехимика» Булата Шафигуллина по п.1.27. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
— наложить на защитника «Авангарда» Джозефа Чеккони наказание по п.1.27. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.
