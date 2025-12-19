Скидки
Хоккей

Шафигуллин из «Нефтехимика» и Чеккони из «Авангарда» дисквалифицированы на один матч

Шафигуллин из «Нефтехимика» и Чеккони из «Авангарда» дисквалифицированы на один матч
Комментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Нефтехимик» — «Авангард» (0:3), по итогам которого дисквалифицировал на один матч нападающего «Нефтехимика» Булата Шафигуллина и защитника «Авангарда» Джозефа Чеккони. Также хоккеисты были оштрафованы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 3
Авангард
Омск
0:1 Блажиевский (Волков, Окулов) – 03:20 (5x5)     0:2 Прохоркин (Волков, Блажиевский) – 08:01 (5x5)     0:3 Окулов – 17:15 (5x5)    

«На основании представленных материалов принято решение:

— оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Нефтехимика» Булата Шафигуллина по п.1.27. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

— наложить на защитника «Авангарда» Джозефа Чеккони наказание по п.1.27. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Хоккей
