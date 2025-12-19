Скидки
Трактор – Металлург, результат матча 19 декабря 2025 года, счёт 4:7, КХЛ 2025/2026

«Металлург» одержал победу над «Трактором» в матче с 11 шайбами
Комментарии

Сегодня, 19 декабря, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал магнитогорский «Металлург». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали гости со счётом 7:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 7
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дер-Аргучинцев (Глотов, Светлаков) – 07:26 (5x4)     1:1 Барак (Толчинский, Хабаров) – 17:22 (5x5)     1:2 Яковлев (Толчинский, Ткачёв) – 21:11 (5x5)     2:2 Никонов (Гросс, Жарков) – 23:15 (5x5)     2:3 Толчинский (Хабаров) – 27:56 (5x5)     2:4 Силантьев (Барак, Ткачёв) – 29:12 (5x3)     2:5 Орехов (Толчинский, Вовченко) – 32:08 (5x5)     3:5 Григоренко (Коршков, Шерстнёв) – 48:15 (5x5)     3:6 Силантьев (Яковлев, Барак) – 52:16 (5x4)     4:6 Кравцов (Глотов, Коромыслов) – 56:09 (5x5)     4:7 Канцеров (Барак, Хабаров) – 59:44 (en)    

На восьмой минуте нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев забил первый гол. На 18-й минуте форвард «Металлурга» Дерек Барак сравнял счёт. На 23-й минуте защитник Егор Яковлев вывел магнитогорский клуб вперёд. На 24-й минуте нападающий челябинцев Андрей Никонов восстановил равенство в счёте.

На 28-й минуте форвард Сергей Толчинский вновь вывел гостей вперёд. На 30-й минуте нападающий Дмитрий Силантьев забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. На 33-й минуте защитник Валерий Орехов забил пятый гол «Металлурга». На 49-й минуте форвард Михаил Григоренко сократил отставание «Трактора».

На 53-й минуте Силантьев оформил дубль, забив шестой гол в ворота челябинцев. На 57-й минуте нападающий хозяев Виталий Кравцов отыграл одну шайбу. В концовке встречи форвард магнитогорцев Роман Канцеров установил окончательный счёт — 7:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Трактор» сыграет на выезде с «Барысом» 23 декабря, а днём ранее «Металлург» примет «Нефтехимик».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
«Самая быстрая и системная команда КХЛ». Двукратный олимпийский чемпион — о «Металлурге»
