Люзенков высказался о поражении «Сибири» от «Адмирала»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:3).

— Предельно всё понятно по игре — ненужные удаления, лидера команды спровоцировали, три раза подряд удалился. К сожалению, мы не заработали удаления, чтобы сыграть в большинстве. Забили первыми сегодня, нас это немного расслабило, а соперник добавил. В этом тренерскому штабу нужно будет покопаться. Уступили в движении, много проигрывали стыков, много борьбы. Под конец матча где-то начали выигрывать борьбу. Итог — проиграли по броскам и в стыках. Вшестером не хватило сыграть, чтобы сделать вбрасывание. Чтобы остановиться, обговорить ещё раз. Элементарно нужно бросать по воротам, а мы ни одного броска не сделали.

— Показалось, «Сибирь» проиграла матч во второй половине первого периода, когда стала играть в пассивную оборону?

— Это и подчеркнул, что после забитого гола мы отдали инициативу. На лавке постоянно говорили, что нужно не отходить от своей игры, а получилось, мы к воротам сжались и соперник спокойно контролировал шайбу. Вот эти минут 10 второго периода — нам и забили два гола.

— Можно ли сказать, что не хватило эмоций после победы над «Авангардом»?

— Отчасти, да. Тоже подумали сейчас об этом. Но было два дня, не один день, мы на это рассчитывали, что эмоции накопятся. В третьем периоде побежали, но надо так играть с первых минут. Ещё раз скажу — надо нападающим где-то полезть на ворота, заработать удаление, перевернуть игру. Мы сегодня ни одного удаления не заработали.

— Прошлая игра была одной из лучших, а сегодня не получилось. Такие психологические качели не прибивают команду?

— Сказал в раздевалке, что нам не надо обращать внимание ни на турнирную таблицу, ни на соперников, которые выигрывают или нет. У нас есть свой путь, надо по нему идти. Поставили цель все вместе, не отделяем себя от ребят. И двигаемся, двигаемся дальше. Пока у нас есть возможность и будет 10 секунд, 20 секунд или целый период, мы всю эту возможность будем использовать, только так, — приводит слова Люзенкова пресс-служба «Сибири».