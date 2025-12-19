Скидки
«Миннесота» — единственная команда в НХЛ, в которой несколько игроков забили по 20+ голов

Комментарии

«Миннесота Уайлд» является единственной командой в Национальной хоккейной лиге на данный момент, в составе которой несколько игроков забили по 20 и более голов в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Отметим, российский нападающий команды Кирилл Капризов занимает третье место в НХЛ с 22 голами, а форвард Мэтт Болди делит пятую строчку с 20 голами.

После 35 матчей «Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 47 очков. В следующей игре «Миннесота Уайлд» примет «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоится 20 декабря и начнётся в 23:00 мск.

