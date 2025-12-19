Скидки
Хоккей

И. о. главного тренера «Адмирала» Гизатуллин оценил победу над «Сибирью»

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин высказался о победе над «Сибирью» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

19 декабря 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Адмирал
Владивосток
1:0 Косолапов (Кошелев, Неколенко) – 03:15 (5x5)     1:1 Гутик (Тертышный, Ручкин) – 08:53 (5x5)     1:2 Завгородний (Коледов, Солянников) – 13:19 (5x5)     1:3 Старков (Шэн, Солянников) – 23:56 (5x4)     2:3 Орлов (Уилсон) – 51:13 (5x5)    

«Ребята выполнили установку. Единственное, пытались забить в третьем периоде и играли не по счёту, в последние 10 минут была нервозность из‑за пропущенной шайбы. Выполнили задание — это залог успеха. Ну и забили больше одной шайбы. Для команд, у которых стоит задача попадания в плей‑офф, все матчи за четыре очка. Для нас важна каждая игра», — приводит слова Гизатуллин официальный сайт КХЛ.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 36 матчей, в которых набрала 28 очков, клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 30 очками после 34 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

