Разин: «Трактору», учитывая наши взаимоотношения, желаю не попасть в плей-офф

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Трактором» (7:4) пожелал челябинскому клубу не выйти в плей-офф, а главному тренеру команды Евгению Корешкову успехов.

– Что бы вы пожелали Корешкову и «Трактору» в 2026 году?

– Желаю Евгению успехов на тренерском поприще. Он умный парень, игровик, тренер. Хоккей, который он ставил в «Барысе», был зрелищным.

А «Трактору», учитывая наши взаимоотношения, желаю не попасть в плей-офф (смеётся), – сказал Разин на пресс-конференции после матча.

На данный момент «Трактор» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 35 очками в 37 играх. «Металлург» после 36 матчей возглавляет таблицу Востока с 57 очками.