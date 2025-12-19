Скидки
Разин: «Трактору», учитывая наши взаимоотношения, желаю не попасть в плей-офф

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Трактором» (7:4) пожелал челябинскому клубу не выйти в плей-офф, а главному тренеру команды Евгению Корешкову успехов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 7
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дер-Аргучинцев (Глотов, Светлаков) – 07:26 (5x4)     1:1 Барак (Толчинский, Хабаров) – 17:22 (5x5)     1:2 Яковлев (Толчинский, Ткачёв) – 21:11 (5x5)     2:2 Никонов (Гросс, Жарков) – 23:15 (5x5)     2:3 Толчинский (Хабаров) – 27:56 (5x5)     2:4 Силантьев (Барак, Ткачёв) – 29:12 (5x3)     2:5 Орехов (Толчинский, Вовченко) – 32:08 (5x5)     3:5 Григоренко (Коршков, Шерстнёв) – 48:15 (5x5)     3:6 Силантьев (Яковлев, Барак) – 52:16 (5x4)     4:6 Кравцов (Глотов, Коромыслов) – 56:09 (5x5)     4:7 Канцеров (Барак, Хабаров) – 59:44 (en)    

– Что бы вы пожелали Корешкову и «Трактору» в 2026 году?
– Желаю Евгению успехов на тренерском поприще. Он умный парень, игровик, тренер. Хоккей, который он ставил в «Барысе», был зрелищным.

А «Трактору», учитывая наши взаимоотношения, желаю не попасть в плей-офф (смеётся), – сказал Разин на пресс-конференции после матча.

На данный момент «Трактор» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 35 очками в 37 играх. «Металлург» после 36 матчей возглавляет таблицу Востока с 57 очками.

