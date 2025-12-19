«Мы ожидали совсем другой результат». Корешков — о поражении «Трактора» от «Металлурга»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение от «Металлурга» (4:7) и заявил, что к выездной серии команда подтянет все нюансы.

— Мы ожидали совсем другой результат. Хотели порадовать болельщиков в последнем домашнем матче уходящего года. Не совсем всё получалось. Но думаю, мы подтянем нюансы, детали — и на выезде всё будет по-другому.

— Ваш бывший коллега по магнитогорскому «Металлургу» Андрей Разин сказал, что у вас всё получится. Понятно, что менеджмент ищет вратаря. На ваш взгляд, оборона на данный момент соответствует нужному уровню или вы будете до дедлайна кого-то менять или брать в команду?

— Вы правильно заметили, вопрос приобретений — не ко мне. Если кто-то появится, меня поставят в известность. А вообще не хотелось бы разделять вратарей, защитников и нападающих. У нас есть детали, которые необходимо подтянуть. Всё через работу, через тренировочный процесс.

— В третьем периоде вы стали менять тройки. В первом звене с Ливо и Кравцовым вместо Григоренко вышел Глотов. Михаила вы перевели в другую тройку, и он в итоге забил. Мы даже подумали, что заходим на камбэк, раз забил Григоренко. На ваш взгляд, нащупывается ли какая-то «химия»?

— Будем смотреть. Сейчас нам предстоит выезд, четыре матча. Будем пробовать. Если потребуется, будем ещё кого-то вводить в состав, менять, искать оптимальные сочетания. То, что мы сделали сегодня, сработало.

— В первом периоде была очень необычная статистика — у «Трактора» ни одного силового приёма. Избегали удалений, не успевали за соперником или была специальная установка?

— Наоборот, установка была совсем другая. «Металлург» — команда очень быстрая, техничная. Чтобы сбить скорость, необходимы были силовые приёмы. Возможно, где-то просто не успевали, — приводит слова Корешкова пресс-служба «Трактора».