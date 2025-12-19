Скидки
Главная Хоккей Новости

Шанхайские Драконы – Лада, результат матча 19 декабря 2025 года, счёт 2:4, КХЛ 2025/2026

«Лада» прервала серию из пяти поражений, обыграв «Шанхайских Драконов»
Комментарии

Сегодня, 19 декабря, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали гости со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Романов (Кугрышев, Чивилёв) – 14:08 (5x5)     1:1 Рендулич (Спунер, Лабанк) – 22:16 (5x3)     2:1 Меркли (Райлли, Акользин) – 36:13 (5x5)     2:2 Коттон (Сетдиков, Алтыбармакян) – 38:59 (5x5)     2:3 Алтыбармакян (Юрчо, Антипин) – 54:00 (5x5)     2:4 Савчук (Чивилёв) – 59:59 (en)    

На 15-й минуте нападающий «Лады» Иван Романов забил первый гол. На 23-й минуте форвард «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич сравнял счёт. На 37-й минуте нападающий Ник Меркли вывел китайский клуб вперёд. На 39-й минуте защитник тольяттинцев Алекс Коттон восстановил равенство в счёте. На 55-й минуте форвард Андрей Алтыбармакян вывел гостей вперёд. В концовке встречи нападающий Райли Савчук забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев и установил окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 35 матчей, в которых набрали 36 очков, и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 25 очками после 36 встреч располагается на 10-й строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
