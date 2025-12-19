Корешков отреагировал на слова Разина, пожелавшего «Трактору» не попасть в плей-офф

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал слова главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, который пожелал челябинскому клубу не попасть в плей-офф.

— Андрей Разин пожелал вам на Новый год удачи, а «Трактору» — не попасть в плей-офф. Что бы вы пожелали Разину и «Металлургу»?

— Следующий год — год Лошади. Нашей команде хочу пожелать, чтобы мы были на коне, а наш соперник стоял рядом с лошадью.

— Если серьёзно, «Трактор» сегодня по потерянным очкам делит восьмое-девятое места и находится на грани непопадания в плей-офф. Наверное, не время для шуток… Как вы считаете, что должно поменяться в игре команды? Как выходить из этой ситуации?

— Мы уже выходим из неё. Начинаем менять детали в тренировочном процессе. К сожалению, многое было упущено с начала сезона. Возможно, где-то мы сделаем маленький шаг назад, чтобы потом прибавить. Мы никуда не денемся. Будем играть лучше, — приводит слова Корешкова пресс-служба «Трактора».