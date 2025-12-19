«Нефтехимик» и защитник Артём Чмыхов расторгли контракт по соглашению сторон

«Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Артёмом Чмыховым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Мы благодарим Артёма за проделанную работу и желаем только успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении команды в телеграм-канале.

Игрок обороны присоединился к нижнекамской команде летом 2025 года. В составе «Нефтехимика» Чмыхов провёл 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Всего на счету 28-летнего защитника 214 игр в КХЛ и 25 (5+20) очков при показателе полезности «+2». Артём также выступал за такие клубы, как ЦСКА, «Сочи», «Северсталь», «Авангард» и «Адмирал».

На данный момент «Нефтехимик» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 37 очками после 37 матчей.