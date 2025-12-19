Скидки
«Не сказал бы, что мы хорошо играли». Разин — о победе «Металлурга» над «Трактором»

«Не сказал бы, что мы хорошо играли». Разин — о победе «Металлурга» над «Трактором»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Трактором» (7:4) и рассказал, как изменилась игра челябинского клуба при Евгении Корешкове.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 7
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Дер-Аргучинцев (Глотов, Светлаков) – 07:26 (5x4)     1:1 Барак (Толчинский, Хабаров) – 17:22 (5x5)     1:2 Яковлев (Толчинский, Ткачёв) – 21:11 (5x5)     2:2 Никонов (Гросс, Жарков) – 23:15 (5x5)     2:3 Толчинский (Хабаров) – 27:56 (5x5)     2:4 Силантьев (Барак, Ткачёв) – 29:12 (5x3)     2:5 Орехов (Толчинский, Вовченко) – 32:08 (5x5)     3:5 Григоренко (Коршков, Шерстнёв) – 48:15 (5x5)     3:6 Силантьев (Яковлев, Барак) – 52:16 (5x4)     4:6 Кравцов (Глотов, Коромыслов) – 56:09 (5x5)     4:7 Канцеров (Барак, Хабаров) – 59:44 (en)    

— Мы предполагали, что со сменой тренера команда начнёт очень резко, будет играть в давление, что и получилось. Первый период был не в нашу пользу. Хорошо, что в конце сравняли счёт. Второй период хороший, удачный. Третий период — играли хорошо, но много пропускаем. Бразильский хоккей зрителям нравится.

— В чём вы переиграли сегодня «Трактор»? Основной момент.
— Я бы не сказал, что мы хорошо играли. Переиграли в реализации. У «Трактора» были моменты, нас Набоков подтаскивал, где-то в оборонке хорошо сыграли. Сегодня мы играли неидеально. Если вдаваться в детали, в первом периоде плохо проходили среднюю зону, много потерь шайбы. Во втором отрезке сыграли получше. В третьем периоде при счёте 5:2 нарвались на контратаку, которую не должны были пропускать. Я вам рассказываю мелочи. В большинстве мы хорошо забили, Толчинский выдал один из лучших матчей.

— Как считаете, игра «Трактора» отличалась сегодня от игры команды с Рафаэлем Рише пару недель назад?
— Какой-то глобальный рисунок не поменялся. Сегодня не было Дронова, Телегина. Мыльников вышел после травмы. Тасовали центрального нападающего у Ливо с Кравцовым. Ребята ищут, и сравнивать тот и этот рисунок некорректно, — приводит слова Разина сайт «Трактора».

