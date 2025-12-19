«Не сказал бы, что мы хорошо играли». Разин — о победе «Металлурга» над «Трактором»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Трактором» (7:4) и рассказал, как изменилась игра челябинского клуба при Евгении Корешкове.

— Мы предполагали, что со сменой тренера команда начнёт очень резко, будет играть в давление, что и получилось. Первый период был не в нашу пользу. Хорошо, что в конце сравняли счёт. Второй период хороший, удачный. Третий период — играли хорошо, но много пропускаем. Бразильский хоккей зрителям нравится.

— В чём вы переиграли сегодня «Трактор»? Основной момент.

— Я бы не сказал, что мы хорошо играли. Переиграли в реализации. У «Трактора» были моменты, нас Набоков подтаскивал, где-то в оборонке хорошо сыграли. Сегодня мы играли неидеально. Если вдаваться в детали, в первом периоде плохо проходили среднюю зону, много потерь шайбы. Во втором отрезке сыграли получше. В третьем периоде при счёте 5:2 нарвались на контратаку, которую не должны были пропускать. Я вам рассказываю мелочи. В большинстве мы хорошо забили, Толчинский выдал один из лучших матчей.

— Как считаете, игра «Трактора» отличалась сегодня от игры команды с Рафаэлем Рише пару недель назад?

— Какой-то глобальный рисунок не поменялся. Сегодня не было Дронова, Телегина. Мыльников вышел после травмы. Тасовали центрального нападающего у Ливо с Кравцовым. Ребята ищут, и сравнивать тот и этот рисунок некорректно, — приводит слова Разина сайт «Трактора».