Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Лады» Десятков оценил победу над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Лады» Десятков оценил победу над «Шанхайскими Драконами»
Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (4:2) и объяснил, почему взял тайм-аут в середине второго периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Романов (Кугрышев, Чивилёв) – 14:08 (5x5)     1:1 Рендулич (Спунер, Лабанк) – 22:16 (5x3)     2:1 Меркли (Райлли, Акользин) – 36:13 (5x5)     2:2 Коттон (Сетдиков, Алтыбармакян) – 38:59 (5x5)     2:3 Алтыбармакян (Юрчо, Антипин) – 54:00 (5x5)     2:4 Савчук (Чивилёв) – 59:59 (en)    

– Игра непростая, как мы и ожидали. Победа далась с большим трудом. Достаточно нервозная игра, хотя моментами неплохой хоккей показывали. Победа есть победа. Нужна была, чтобы ребята в себя поверили и раскрепостились.

– Почему взяли тайм-аут в середине второго периода?
– Соперник начал нас поджимать, в обороне начали делать индивидуальные ошибки. Надо было встряхнуть команду, – передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
Видео
«Лада» прервала серию из пяти поражений, обыграв «Шанхайских Драконов»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android