Главный тренер «Лады» Десятков оценил победу над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (4:2) и объяснил, почему взял тайм-аут в середине второго периода.

– Игра непростая, как мы и ожидали. Победа далась с большим трудом. Достаточно нервозная игра, хотя моментами неплохой хоккей показывали. Победа есть победа. Нужна была, чтобы ребята в себя поверили и раскрепостились.

– Почему взяли тайм-аут в середине второго периода?

– Соперник начал нас поджимать, в обороне начали делать индивидуальные ошибки. Надо было встряхнуть команду, – передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.