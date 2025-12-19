Главный тренер «Лады» Десятков оценил победу над «Шанхайскими Драконами»
Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (4:2) и объяснил, почему взял тайм-аут в середине второго периода.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Романов (Кугрышев, Чивилёв) – 14:08 (5x5) 1:1 Рендулич (Спунер, Лабанк) – 22:16 (5x3) 2:1 Меркли (Райлли, Акользин) – 36:13 (5x5) 2:2 Коттон (Сетдиков, Алтыбармакян) – 38:59 (5x5) 2:3 Алтыбармакян (Юрчо, Антипин) – 54:00 (5x5) 2:4 Савчук (Чивилёв) – 59:59 (en)
– Игра непростая, как мы и ожидали. Победа далась с большим трудом. Достаточно нервозная игра, хотя моментами неплохой хоккей показывали. Победа есть победа. Нужна была, чтобы ребята в себя поверили и раскрепостились.
– Почему взяли тайм-аут в середине второго периода?
– Соперник начал нас поджимать, в обороне начали делать индивидуальные ошибки. Надо было встряхнуть команду, – передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
