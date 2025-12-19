«Как только он успокаивается, его нет как хоккеиста». Десятков — об Алтыбармакяне

Главный тренер «Лады» Павел Десятков после победы над «Шанхайскими Драконами» (4:2) высказался об игре и характере нападающего тольяттинского клуба Андрея Алтыбармакяна.
– Команду встряхнула ситуация с Алтыбармакяном? Как и его самого?
– Андрея надо трясти с утра до вечера, чтобы он был похож на свою лучшую версию. Как только он успокаивается, его нет как хоккеиста. Горячая кровь, это его характер, манера игры.
– Нет ощущения, что он подустал от хоккея?
– У него спросить надо. Он не так стар, есть ребята и постарше. Дело не в его усталости, а в подходе и отношению к хоккею. Радулов же не устаёт, хотя они по темпераменту схожи. Когда Радулов в огне, ни одна команда не устоит. Андрей должен к этому стремиться. Ему надо в быту подтянуть профессиональное отношение. Он должен становиться более качественным, взрослым, что ли. В плане игры, самоотдачи. Когда он получил по носу, начал играть и выдавать, что умеет. Он должен делать это с самого начала. В этом и есть профессионализм, – передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 19 декабря 2025
-
22:54
-
22:50
-
22:46
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:06
-
21:50
-
21:32
-
21:10
-
20:52
-
20:30
-
20:08
-
19:46
-
19:25
-
19:00
-
18:44
-
18:38
-
18:16
-
17:58
-
17:41
-
17:36
-
17:24
-
17:14
-
16:56
-
16:34
-
16:12
-
15:46
-
15:27
-
15:13
-
14:50
-
14:38
-
14:31
-
14:13
-
14:00