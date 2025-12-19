Скидки
«Как только он успокаивается, его нет как хоккеиста». Десятков — об Алтыбармакяне

Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Десятков после победы над «Шанхайскими Драконами» (4:2) высказался об игре и характере нападающего тольяттинского клуба Андрея Алтыбармакяна.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Романов (Кугрышев, Чивилёв) – 14:08 (5x5)     1:1 Рендулич (Спунер, Лабанк) – 22:16 (5x3)     2:1 Меркли (Райлли, Акользин) – 36:13 (5x5)     2:2 Коттон (Сетдиков, Алтыбармакян) – 38:59 (5x5)     2:3 Алтыбармакян (Юрчо, Антипин) – 54:00 (5x5)     2:4 Савчук (Чивилёв) – 59:59 (en)    

– Команду встряхнула ситуация с Алтыбармакяном? Как и его самого?
– Андрея надо трясти с утра до вечера, чтобы он был похож на свою лучшую версию. Как только он успокаивается, его нет как хоккеиста. Горячая кровь, это его характер, манера игры.

– Нет ощущения, что он подустал от хоккея?
– У него спросить надо. Он не так стар, есть ребята и постарше. Дело не в его усталости, а в подходе и отношению к хоккею. Радулов же не устаёт, хотя они по темпераменту схожи. Когда Радулов в огне, ни одна команда не устоит. Андрей должен к этому стремиться. Ему надо в быту подтянуть профессиональное отношение. Он должен становиться более качественным, взрослым, что ли. В плане игры, самоотдачи. Когда он получил по носу, начал играть и выдавать, что умеет. Он должен делать это с самого начала. В этом и есть профессионализм, – передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

