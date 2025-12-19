Скидки
Галлан прокомментировал поражение «Шанхайских Драконов» от «Лады»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан высказался о поражении от «Лады» (2:4) и выразил недовольство игрой своей команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Романов (Кугрышев, Чивилёв) – 14:08 (5x5)     1:1 Рендулич (Спунер, Лабанк) – 22:16 (5x3)     2:1 Меркли (Райлли, Акользин) – 36:13 (5x5)     2:2 Коттон (Сетдиков, Алтыбармакян) – 38:59 (5x5)     2:3 Алтыбармакян (Юрчо, Антипин) – 54:00 (5x5)     2:4 Савчук (Чивилёв) – 59:59 (en)    

«Недоволен нашей игрой. Думал, что команда будет голоднее, нам нужны очки. Нам нужно быть лучше. Решение в том, чтобы играть в хороший хоккей. В матче со СКА мы провели хорошие два периода, но затем я получил глупое удаление, которое стоило нам игры. Сегодня мы не играли с той же интенсивностью. Нам нужно, чтобы все 20 игроков показывали себя в каждом матче, 14–15 недостаточно», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 35 матчей, в которых набрали 36 очков, и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 25 очками после 36 встреч располагается на 10-й строчке Запада.

