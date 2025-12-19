Галлан прокомментировал поражение «Шанхайских Драконов» от «Лады»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан высказался о поражении от «Лады» (2:4) и выразил недовольство игрой своей команды.

«Недоволен нашей игрой. Думал, что команда будет голоднее, нам нужны очки. Нам нужно быть лучше. Решение в том, чтобы играть в хороший хоккей. В матче со СКА мы провели хорошие два периода, но затем я получил глупое удаление, которое стоило нам игры. Сегодня мы не играли с той же интенсивностью. Нам нужно, чтобы все 20 игроков показывали себя в каждом матче, 14–15 недостаточно», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 35 матчей, в которых набрали 36 очков, и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 25 очками после 36 встреч располагается на 10-й строчке Запада.