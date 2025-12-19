Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я не нянька». Галлан вступил в перепалку с журналистом на пресс-конференции

«Я не нянька». Галлан вступил в перепалку с журналистом на пресс-конференции
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан на пресс-конференции после матча с «Ладой» (2:4) вступил в перепалку в журналистом и заявил, что он не нянька для своих игроков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Романов (Кугрышев, Чивилёв) – 14:08 (5x5)     1:1 Рендулич (Спунер, Лабанк) – 22:16 (5x3)     2:1 Меркли (Райлли, Акользин) – 36:13 (5x5)     2:2 Коттон (Сетдиков, Алтыбармакян) – 38:59 (5x5)     2:3 Алтыбармакян (Юрчо, Антипин) – 54:00 (5x5)     2:4 Савчук (Чивилёв) – 59:59 (en)    

– Можете сказать игрокам, чтобы они оставались в раздевалке после матча? Прессе тоже надо делать свою работу.
– Это не моя работа, я тренер. Поговорите с пресс-службой. Я не нянька.

– Игроки – младенцы?
– Кто младенцы? Я лишь сказал, что не нянька, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 35 матчей, в которых набрали 36 очков, клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
Галлан прокомментировал поражение «Шанхайских Драконов» от «Лады»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android