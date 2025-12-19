«Я не нянька». Галлан вступил в перепалку с журналистом на пресс-конференции

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан на пресс-конференции после матча с «Ладой» (2:4) вступил в перепалку в журналистом и заявил, что он не нянька для своих игроков.

– Можете сказать игрокам, чтобы они оставались в раздевалке после матча? Прессе тоже надо делать свою работу.

– Это не моя работа, я тренер. Поговорите с пресс-службой. Я не нянька.

– Игроки – младенцы?

– Кто младенцы? Я лишь сказал, что не нянька, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 35 матчей, в которых набрали 36 очков, клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.