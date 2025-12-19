«Я не нянька». Галлан вступил в перепалку с журналистом на пресс-конференции
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан на пресс-конференции после матча с «Ладой» (2:4) вступил в перепалку в журналистом и заявил, что он не нянька для своих игроков.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Романов (Кугрышев, Чивилёв) – 14:08 (5x5) 1:1 Рендулич (Спунер, Лабанк) – 22:16 (5x3) 2:1 Меркли (Райлли, Акользин) – 36:13 (5x5) 2:2 Коттон (Сетдиков, Алтыбармакян) – 38:59 (5x5) 2:3 Алтыбармакян (Юрчо, Антипин) – 54:00 (5x5) 2:4 Савчук (Чивилёв) – 59:59 (en)
– Можете сказать игрокам, чтобы они оставались в раздевалке после матча? Прессе тоже надо делать свою работу.
– Это не моя работа, я тренер. Поговорите с пресс-службой. Я не нянька.
– Игроки – младенцы?
– Кто младенцы? Я лишь сказал, что не нянька, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 35 матчей, в которых набрали 36 очков, клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
