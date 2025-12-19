«Филадельфия» отстранила радиокомментатора от работы за непристойное высказывание в эфире

«Филадельфия» отстранила от работы радиокомментатора клуба на две игры за неуместный комментарий сексуального характера в адрес своего коллеги в эфире во время перерыва в матче с «Баффало» (3:5) и принёс извинения своим болельщикам.
«Мы осведомлены о неуместном комментарии, сделанном вчера вечером во время телевизионной паузы в матче «Флайерз» — «Сэйбрз». Сказанные в эфире слова не отражают ценностей, которых мы ожидаем от всех, кто связан с нашей организацией.
Начиная с этого момента, комментатор отстраняется от работы в двух матчах, пока мы не решим этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами. Мы относимся к этому вопросу очень серьёзно и приносим искренние извинения нашим слушателям, поклонникам и всем тем, кого затронули эти комментарии», — сказано в заявлении клуба в социальной сети Х.
- 19 декабря 2025
