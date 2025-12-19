Скидки
«Филадельфия» отстранила радиокомментатора от работы за непристойное высказывание в эфире

«Филадельфия» отстранила от работы радиокомментатора клуба на две игры за неуместный комментарий сексуального характера в адрес своего коллеги в эфире во время перерыва в матче с «Баффало» (3:5) и принёс извинения своим болельщикам.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Куинн (Самуэльссон, Бенсон) – 07:40     1:1 Кейтс (Бринк) – 08:38     1:2 Йорк (Зеграс, Бринк) – 31:01     2:2 Томпсон (Далин) – 36:54     3:2 Эстлунд (Пауэр, Так) – 39:30     4:2 Норрис (Бенсон) – 50:20 (pp)     4:3 Конечны (Андре, Драйсдейл) – 54:28     5:3 Маклауд (Самуэльссон) – 59:52    

«Мы осведомлены о неуместном комментарии, сделанном вчера вечером во время телевизионной паузы в матче «Флайерз» — «Сэйбрз». Сказанные в эфире слова не отражают ценностей, которых мы ожидаем от всех, кто связан с нашей организацией.

Начиная с этого момента, комментатор отстраняется от работы в двух матчах, пока мы не решим этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами. Мы относимся к этому вопросу очень серьёзно и приносим искренние извинения нашим слушателям, поклонникам и всем тем, кого затронули эти комментарии», — сказано в заявлении клуба в социальной сети Х.

Видео
«Филадельфия» проиграла на выезде «Баффало» в НХЛ, Мичков без результативных действий
Новости. Хоккей
