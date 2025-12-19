Скидки
Хоккей Новости

Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин перенёс операцию на колене после разрыва «крестов»

Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин перенёс операцию на колене после разрыва «крестов»
Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин перенёс операцию на правом колене после разрыва крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Уточняется, что более точные сроки возвращения хоккеиста в строй будут известны после паузы на Олимпийские игры.

Напомним, 33-летний форвард получил травму в матче НХЛ с «Нью‑Йорк Рейнджерс» (2:3) после столкновения с российским защитником «рейнджеров» Владиславом Гавриковым.

В нынешнем сезоне Сегин провёл 27 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал 10 результативных передач. За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге он сыграл 1016 матчей, в которых записал на свой счёт 826 (367+459) очков с показателем полезности «+99».

Все новости

