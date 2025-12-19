Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин перенёс операцию на колене после разрыва «крестов»

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин перенёс операцию на правом колене после разрыва крестообразной связки. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Уточняется, что более точные сроки возвращения хоккеиста в строй будут известны после паузы на Олимпийские игры.

Напомним, 33-летний форвард получил травму в матче НХЛ с «Нью‑Йорк Рейнджерс» (2:3) после столкновения с российским защитником «рейнджеров» Владиславом Гавриковым.

В нынешнем сезоне Сегин провёл 27 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал 10 результативных передач. За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге он сыграл 1016 матчей, в которых записал на свой счёт 826 (367+459) очков с показателем полезности «+99».