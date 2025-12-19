Результаты матчей ВХЛ на 19 декабря 2025 года

Сегодня, 19 декабря, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 19 декабря 2025 года:

«Звезда» – «Торос» — 3:2 Б;

«Омские Крылья» – АКМ — 6:1;

«Горняк-УГМК» – «Торпедо-Горький» — 2:3 Б;

«Нефтяник» – «Сокол» — 5:0;

«Челны» – ХК «Норильск» — 4:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 57 очков в 34 матчах. Второе место занимает «Югра» с 56 очками после 35 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (52 очка в 36 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.