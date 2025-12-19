Результаты матчей МХЛ на 19 декабря 2025 года

Сегодня, 19 декабря, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 19 декабря 2025 года:

«Сахалинские Акулы» – «АКМ-Юниор» — 0:2;

«Тайфун» – ХК «Капитан» — 4:3;

«Тюменский Легион» – «Авто» — 3:5;

МХК «Спартак» – Академия Михайлова — 5:1;

МХК «Динамо-Карелия» – МХК «Атлант» — 1:2;

Академия СКА – «Красная Машина-Юниор» — 4:2.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 55 очками после 31 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 49 очков после 32 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.