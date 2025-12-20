«Вашингтон» вернул в состав россиянина Мирошниченко и отправил в АХЛ Тринеева

«Вашингтон Кэпиталз» осуществил обмен российских игроков с собственным фарм‑клубом из АХЛ «Херши Беарс». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Из «Херши» в главную команду переведён российский нападающий Иван Мирошниченко, в обратном направлении отправлен форвард Богдан Тринеев.

21‑летний Мирошниченко пропустил старт сезона из‑за травмы и затем был направлен в «Херши» для восстановления игровой формы. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он ещё не выходил на лёд. В октябре «Вашингтон» продлил с ним контракт на два года с годовой зарплатой в $ 925 тыс.

23‑летний Тринеев провёл два матча в текущем сезоне НХЛ и очков не набрал. Игрок был вызван в первую команду 7 декабря из-за травмы нападающего Райана Леонарда. За «Херши» Богдан провёл 16 матчей, в которых набрал 12 (6+6) очков.

