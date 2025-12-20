Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» вернул в состав россиянина Мирошниченко и отправил в АХЛ Тринеева

«Вашингтон» вернул в состав россиянина Мирошниченко и отправил в АХЛ Тринеева
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» осуществил обмен российских игроков с собственным фарм‑клубом из АХЛ «Херши Беарс». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Из «Херши» в главную команду переведён российский нападающий Иван Мирошниченко, в обратном направлении отправлен форвард Богдан Тринеев.

21‑летний Мирошниченко пропустил старт сезона из‑за травмы и затем был направлен в «Херши» для восстановления игровой формы. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он ещё не выходил на лёд. В октябре «Вашингтон» продлил с ним контракт на два года с годовой зарплатой в $ 925 тыс.

23‑летний Тринеев провёл два матча в текущем сезоне НХЛ и очков не набрал. Игрок был вызван в первую команду 7 декабря из-за травмы нападающего Райана Леонарда. За «Херши» Богдан провёл 16 матчей, в которых набрал 12 (6+6) очков.

Материалы по теме
Овечкин подшутил над Тринеевым перед его дебютом за «Вашингтон», упомянув Кросби

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android