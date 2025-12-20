Скидки
Стало известно, когда Панарин может вернуться на лёд после восстановления от болезни

Стало известно, когда Панарин может вернуться на лёд после восстановления от болезни
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин близок к возвращению на лёд после болезни. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Отмечается, что Панарин близок к восстановлению и может выйти на лёд в домашнем матче с «Филадельфией Флайерз», который пройдёт сегодня, 20 декабря.

Напомним, в четверг, 18 декабря, 34‑летний Панарин пропустил матч регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз». «Рейнджерс» победили — 2:1. В связи с отсутствием Панарина в состав были вызваны форварды из фарм-клуба АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк» — Гейб Перро и Бреннан Отман.

Россиянин является лучшим бомбардиром «Нью-Йорк Рейнджерс» в этом сезоне — на его счету 34 (11+23) очка. Кроме того, он лидирует в команде по заброшенным шайбам и по результативным передачам.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

