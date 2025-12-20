Скидки
Хоккей

Стаал повторил игровое достижение в истории франшизы «Каролины» своего главного тренера

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимает «Каролину Харрикейнз». В середине третьего периода счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Перерыв
3 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Гостисбер, Элерс) – 11:53     0:2 Ахо (Свечников, Джарвис) – 41:27     0:3 Ахо (Свечников, Джарвис) – 47:34 (pp)     1:3 Маршан (Беннетт, Вераге) – 50:15     2:3 Беннетт (Родригес, Райнхарт) – 57:35     3:3 Райнхарт (Маршан, Родригес) – 59:18    

На 12-й минуте автором первого гола в этом матче стал нападающий «Каролины» Джордан Стаал. Канадский форвард в 38-й раз открыл счёт в матче, будучи игроком «ураганов». Джордан вышел на пятое место в истории франшизы «Каролины» по этому показателю. Примечательно, что сегодня он повторил достижение Рода Бриндамора, который сейчас является главным тренером американской команды.

Клубный рекорд в этой номинации принадлежит Эрику Стаалу (49), второе место делят Рон Фрэнсис и Себастьян Ахо (по 47). Четвёртым идёт Джефф О'Нил (39).

