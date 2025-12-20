Стаал повторил игровое достижение в истории франшизы «Каролины» своего главного тренера

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимает «Каролину Харрикейнз». В середине третьего периода счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

На 12-й минуте автором первого гола в этом матче стал нападающий «Каролины» Джордан Стаал. Канадский форвард в 38-й раз открыл счёт в матче, будучи игроком «ураганов». Джордан вышел на пятое место в истории франшизы «Каролины» по этому показателю. Примечательно, что сегодня он повторил достижение Рода Бриндамора, который сейчас является главным тренером американской команды.

Клубный рекорд в этой номинации принадлежит Эрику Стаалу (49), второе место делят Рон Фрэнсис и Себастьян Ахо (по 47). Четвёртым идёт Джефф О'Нил (39).